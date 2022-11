Istanbul, violenta esplosione in centro: “tanti morti” | VIDEO

MeteoWeb

“Diverse persone” sono morte a causa di un’esplosione nella centralissima e iper affollata via Istiklal di Istanbul, vicino piazza Taksim, in una zona frequentata da molti turisti. Il prefetto di Istanbul Ali Yerlikaya non ha precisato il numero delle vittime e aggiungendo che altre persone sono rimaste ferite mentre non è ancora stata determinata la causa dell’esplosione, avvenuta attorno alle 16.20 ora locale (le 14.20 in Italia).

Secondo la Cnn Turk, l’esplosione potrebbe essere stata causata da una bomba lasciata in un sacco o da un kamikaze. Secondo un primo bilancio, i morti sono almeno 6 e i feriti più di 60 ma purtroppo sono ancora numeri molto parziali destinati ad aumentare.