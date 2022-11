L’Italia affronta l’inverno con gli stoccaggi pieni “grazie all’Algeria”: lo storico legame con ENI

MeteoWeb

L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha affermato che il gruppo energetico italiano ha fiducia nell’Algeria e in Sonatrach, senza le quali l’Italia non sarebbe stata in grado di aumentare gli stoccaggi di gas in modo adeguato e di “affrontare l’inverno“. Parlando a margine del lancio di un nuovo progetto di impianto fotovoltaico nel campo di Bir Rabaa Nord, nel sud-est dell’Algeria, e della cerimonia di inaugurazione di un laboratorio di energia solare, Descalzi ha detto che “dobbiamo ringraziare Algeria e Sonatrach per quanto hanno fatto e continuano a fare per l’Italia“.

In una conferenza stampa dopo l’inaugurazione, l’amministratore delegato di Eni ha ricordato che gli stoccaggi di gas in Italia sono buoni e ammontano al 95%. Eni “lancerà un nuovo progetto nelle energie rinnovabili, ma la vera energia è quella che c’è tra l’Algeria e l’Italia e tra le persone di Eni e Sonatrach“, ha detto l’amministratore delegato parlando a giornalisti a margine del doppio evento. L’azienda del cane a sei zampe ha diversificato le fonti di approvvigionamento di gas da diversi Paesi, ma con Sonatrach e l’Algeria c’è qualcosa di speciale, ha spiegato. “Abbiamo fiducia nel Paese. Siamo rimasti qui anche nelle circostanze difficili che l’Algeria aveva attraversato“, ha detto ancora Descalzi con implicito ma chiaro riferimento agli anni Novanta segnati dal terrorismo islamico. “Abbiamo investito 1,6 miliardi di dollari in Algeria, quest’anno. Ci siamo presi il rischio dell’esplorazione e abbiamo investito soldi“, ha detto ancora sottolineando che “l’Algeria ha un posto speciale in Eni fin dai tempi di Enrico Mattei“.

“La decarbonizzazione delle attività tradizionali è un pilastro della strategia net-zero di Eni e oggi celebriamo il forte allineamento tra Eni e Sonatrach verso la neutralità carbonica” ha aggiunto Descalzi. ” Questa visione condivisa è anche alla base dello sforzo congiunto per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti all’Italia e all’Europa, facendo leva sulle risorse di gas algerine. L’Algeria e l’Italia sono partner fidati da decenni e continueranno a lavorare insieme per una transizione energetica giusta, sostenibile e pragmatica“.