L’Italia spinge per indebolire l’impegno al finanziamento dei combustibili fossili

L’Italia sta tentando di indebolire l’impegno che 10 governi europei intendono prendere giovedì per fermare il sostegno al credito all’esportazione per i progetti di combustibili fossili, secondo una bozza di documenti e fonti vicine alla questione. Lo riporta Reuters. La pressione dell’Italia arriva mentre i delegati di quasi 200 Paesi si preparano per un vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici la prossima settimana in Egitto, dove i leader mondiali cercheranno di concordare un’azione più dura per affrontare il riscaldamento globale.

Un gruppo di Ministri prevede di rilasciare una dichiarazione congiunta giovedì impegnandosi a porre fine al commercio pubblico e al sostegno finanziario all’esportazione per i progetti di combustibili fossili all’estero entro la fine del 2022. Il sostegno al credito all’esportazione può includere assicurazioni, prestiti e garanzie sui prestiti per aiutare le imprese nazionali a vendere beni e intraprendere progetti all’estero. I Paesi, che insieme costituiscono il gruppo «Export Finance for Future», sono Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Gran Bretagna.

Tutti questi Paesi hanno preso un impegno più ampio per porre fine ai finanziamenti pubblici per i combustibili fossili all’estero al vertice sul clima delle Nazioni Unite dello scorso anno, e ora sono in varie fasi di tradurlo in politiche ferme – sullo sfondo della crisi energetica dopo che la Russia ha tagliato i flussi di gas verso l’Europa, che ha spinto i governi a correre per acquistare gas non russo.

Secondo una bozza della dichiarazione dei governi, visionata da Reuters, avrebbero accettato di porre fine al nuovo commercio ufficiale diretto e al sostegno finanziario all’esportazione per «esplorazione, produzione, trasporto, stoccaggio, raffinazione, distribuzione di carbone, petrolio greggio, gas naturale e generazione di energia senza sosta».

Tre fonti che hanno familiarità con le discussioni hanno detto a Reuters che l’Italia aveva chiesto di rimuovere l’elenco specificando quali attività di combustibili fossili avrebbero perso tale sostegno. Le fonti hanno detto che l’Italia voleva anche tagliare parte della dichiarazione secondo cui qualsiasi eccezione al divieto di finanza fossile deve rispettare la scienza del clima e un rapporto dell’Agenzia internazionale per l’energia del 2021. Il rapporto afferma che nessun nuovo progetto di estrazione di combustibili fossili può essere sviluppato se il mondo vuole limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali.

«L’Italia obietta che non c’è coerenza tra l’obiettivo di raggiungere l’autonomia strategica dalla Russia e l’impossibilità di finanziare le infrastrutture necessarie», ha detto a Reuters un funzionario informato sulla posizione di Roma. L’agenzia italiana di credito all’esportazione SACE ha rifiutato di commentare. Mentre i Paesi cercano di bilanciare la lotta ai cambiamenti climatici con la loro risposta a breve termine alla crisi energetica, alcuni – tra cui la Germania – hanno suggerito che sono necessari nuovi investimenti nei giacimenti di gas.