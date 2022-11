L’impegno di Jeff Bezos per salvare la Terra: pioggia di miliardi per il clima

MeteoWeb

Il cambiamento climatico ora si trova ad aver a che fare con un avversario di rilievo: il portafoglio di Jeff Bezos. Il fondatore di Amazon ha infatti annunciato che donerà in beneficenza la maggior parte della sua ricchezza, stimata intorno ai 124 miliardi di dollari. Un’abbondante fetta di questa pioggia di miliardi sarà quindi investita per contrastare il cambiamento climatico e dare un sostegno concreto a “coloro che possono unire l’umanità in questo momento di profonde divisioni politiche e sociali“.

L’annuncio di Bezos, che nell’arco di poche ore ha fatto il giro del globo, è giunto durante la consegna del premio “Bezos Courage and Civility Award” conferito all’artista country Dolly Parton. “La cosa difficile è capire come farlo. Non è facile fare filantropia” ha commentato il papà di Amazon. Uno degli uomini più ricchi di sempre ha già stanziato 10 miliardi di dollari con il progetto “Bezos Earth Fund“, di cui è presidente. La ricchezza di Bezos, va detto, non si limita “solo” ad Amazon, della quale non è più ad dallo scorso anno: infatti, il miliardario possiede il Washington Post e la società di turismo spaziale Blue Origin.