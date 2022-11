“Just Stop Oil” colpisce ancora: vernice contro la Barclays ad Aberdeen | VIDEO

MeteoWeb

Oggi, i sostenitori di Just Stop Oil, gruppo di attivisti ambientali nel Regno Unito, hanno ricoperto di vernice arancione l’edificio Silver Fin, sede della Barclays Bank ad Aberdeen, in Scozia. Questa azione fa parte di una giornata nazionale di azione del movimento Extinction Rebellion rivolta a Barclays: sono stati presi di mira oltre 100 uffici e filiali delle banche.

Lee Matthews, 22 anni, studentessa di politica e relazioni internazionali all’Università di Aberdeen, ha dichiarato: “oggi ho gettato vernice sull’edificio Silver Fin contenente l’ufficio Barclays perché se la mia generazione vuole avere un futuro, dobbiamo usare un’azione diretta non violenta per fermare le attività distruttive che abbiamo visto da aziende come Barclays. Le comunità di tutto il mondo, in particolare nel sud del mondo, stanno già pagando il prezzo per ciò che sta facendo l’industria dei combustibili fossili. Continuare a investire nei combustibili fossili è abominevole e dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per impedire loro di farlo”.

L’azione di oggi segue sei settimane di disordini e resistenza civile da parte dei sostenitori di Just Stop Oil, durante le quali la Polizia ha effettuato oltre 700 arresti. Dall’inizio della campagna l’1 aprile, i sostenitori di Just Stop Oil sono stati arrestati più di 2.000 volte, con 35 sostenitori attualmente in prigione, comunica il gruppo, che sostiene che le loro azioni continueranno finché “la nostra richiesta non sarà soddisfatta: niente nuovo petrolio e gas nel Regno Unito”.