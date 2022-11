L’aereo militare USA disegna pene in cielo vicino a base aerea russa

MeteoWeb

Una mossa difficile da ignorare per i russi: martedì notte un equipaggio di un aereo militare americano ha effettuato una manovra molto particolare vicino alla base di Mosca in Siria.

Un aereo da rifornimento aereo KC-135 Stratotanker ha disegnato un pene nelle vicinanze di Tartus, la sede navale del Cremlino nel Mediterraneo.

Non è noto se l’aereo sia decollato da Creta per rifornire aerei da combattimento o se i piloti avessero semplicemente un compito: prendere in giro l’equipaggio di terra russo.

Il disegno tracciato nel cielo in circa 2 ore è rimasto impresso negli schermi dei radar russi che sorvegliano l’area.

La zona tra Siria e Cipro negli scorsi mesi è stata teatro di incontri molto ravvicinati tra ricognitori americani e velivoli russi decollati dalla Siria.