L’allarme estremo di Jeff Bezos: “prepariamoci, sarà devastante”

Secondo il fondatore di Amazon, Jeff Bezos e Blue Origin, negli Stati Uniti (e di conseguenza anche in Europa) sta per arrivare una recessione economica molto pesante che provocherà conseguenze gravissime. Bezos consiglia consumatori e imprese americane di accumulare contanti in vista di una “crisi devastante“.

“L’economia non è delle migliori in questo momento“, ha dichiarato sabato alla CNN. “Le cose stanno rallentando, ci sono licenziamenti in molti settori dell’economia, le probabilità dicono che se non siamo in recessione in questo momento, è probabile che lo saremo molto presto“. Bezos ha raccomandato alle famiglie americane di rimandare i grandi acquisti come nuovi televisori, frigoriferi e automobili, visto il rischio di un peggioramento delle condizioni economiche.

Allo stesso modo, ha suggerito ai proprietari di piccole imprese di prendere in considerazione la possibilità di non investire in nuove attrezzature e di creare invece riserve di denaro. “Eliminate dal tavolo quanti più rischi possibile“, ha detto. “Sperate per il meglio, ma preparatevi per il peggio“.