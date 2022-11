Missione Artemis, via al countdown per lo storico lancio verso la Luna

Il Launch Director di Artemis, Charlie Blackwell-Thompson, alle 21:22 ora italiana, ha dato il via libera per iniziare ufficialmente a caricare i propellenti nel razzo Space Launch System. Il tanking inizia con il raffreddamento delle linee di trasferimento dell’ossigeno liquido e dell’idrogeno liquido dello stadio centrale.

Mark Berger , launch weather officer del 45° squadrone della U.S. Space Force ha confermato una situazione meteo ottimale per le operazioni di tanking, il caricamento del propellente. Nonostante la copertura nuvolosa, le condizioni sono considerate favorevoli, con possibilità nulla di fulmini, nonostante un po’ di copertura nuvolosa.

Tutto pronto per il caricamento del propellente

Tutto pronto al Kennedy Space Center in Florida per l’inizio del caricamento del propellente sul razzo Space Launch System: l’operazione dovrebbe iniziare poco prima delle 22 e durare 3-4 ore. Il lancio rimane confermato al momento per mercoledì 16 novembre, con una finestra di 2 ore che si aprirà alle 07:04 ora italiana.

Durante le operazioni di rifornimento, i team caricheranno il razzo Space Launch System (SLS) con ossigeno liquido (LOX) e idrogeno liquido (LH2), iniziando dallo stadio centrale del razzo e poi passando allo stadio di propulsione criogenico provvisorio.

Il tanking inizia con il raffreddamento delle linee LOX e LH2 dello stadio centrale. In modo sequenziale, LOX e LH2 fluiranno nel serbatoio dello stadio centrale del razzo e verranno riempiti e ricaricati man mano che parte del propellente criogenico evapora. Il processo prevede il riempimento lento dello stadio centrale con il propellente per condizionare termicamente il serbatoio fino a quando la temperatura e la pressione non diventano stabili prima di iniziare le operazioni di riempimento rapido, ovvero quando il serbatoio viene riempito a una velocità più rapida. Mentre l’ossigeno liquido super freddo riempie il serbatoio dello stadio centrale, potrebbero essere visibili degli sfiati.