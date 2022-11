Lancio del Meteosat Third Generation Imager-1

MeteoWeb

Il 13 dicembre, il primo satellite Meteosat Third Generation Imager verrà lanciato dallo Spazioporto europeo nella Guyana francese.

Per i media sono disponibili numerose attività prima e durante il lancio. Le rappresentanti e i rappresentanti dei media sono invitati a partecipare ai briefing pre-lancio online del 5 dicembre e all’evento di lancio europeo del 13 dicembre presso la struttura del Centro europeo per la ricerca e la tecnologia spaziale (ESTEC) dell’ESA nei Paesi Bassi.

Meteosat Third Generation Imager-1 (MTG-I1) è il primo di una nuova generazione di satelliti che fornisce informazioni fondamentali per il rilevamento tempestivo e la previsione precoce di tempeste violente, per le previsioni meteorologiche e per il monitoraggio del clima.

Il satellite trasporterà due strumenti completamente nuovi, ovvero il primo Lightning Imager d’Europa e un Flexible Combined Imager. Una volta in orbita, questo satellite all’avanguardia rafforzerà ulteriormente la leadership europea nel campo delle previsioni meteorologiche.

Meteosat Third Generation, uno dei sistemi satellitari più complessi e innovativi mai costruiti, fornirà dati essenziali più precisi per le previsioni meteorologiche da un’orbita geostazionaria nel corso dei prossimi due decenni.

Frutto della partnership di lunga data tra l’ESA e l’Organizzazione europea per l’esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT), progettato e costruito da un consorzio di oltre 100 partner industriali europei sotto la guida di Thales Alenia Space, MTG costituisce un esempio perfetto dell’eccellenza tecnologica europea.

