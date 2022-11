Protesta contro Re Carlo e Camilla: lancio di uova a York | VIDEO

MeteoWeb

Re Carlo III e la Regina consorte Camilla si sono recati in visita nella città di York, nel nord dell’Inghilterra, in occasione dell’inaugurazione di una statua dedicata alla defunta Regina Elisabetta II. Una grande folla si è radunata per salutarli ma qualcuno ha pensato di riservare loro un’accoglienza tutt’altro che calorosa. Un uomo, infatti, ha lanciato per protesta delle uova contro i reali.

L’episodio è avvenuto mentre Carlo e Camilla salutavano la gente scesa in strada. Il Re e la Regina consorte non sono stati colpiti, mentre l’uomo – che secondo i media britannici sarebbe un ex candidato del Green Party, militante del gruppo ecologista Extinction Rebellion – è stato arrestato dalla Polizia britannica di York.

Le telecamere hanno ripreso la scena: si vedono alcune uova lanciate verso Carlo, uno dei quali passa vicino alla spalla del Re, che rimane abbastanza impassibile (vedi video in fondo all’articolo).

La visita dei due reali è poi proseguita senza altri intoppi, con l’inaugurazione del monumento – commissionato quando la Regina Elisabetta II era ancora in vita – alla presenza delle autorità locali e dell’arcivescovo anglicano di York.