Larve in noto marchio di cioccolatini: scatta il richiamo | LOTTI

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna due avvisi di richiamo per diversi lotti di cioccolatini contaminati da larve. I prodotti incriminati sono a marchio Pernigotti. Di seguito l’elenco dei lotti e delle specialità richiamate:

Cremino – Praline al cioccolato al latte e alla nocciole gianduia con farcitura alla nocciola, lotto n° L4D 13.04.24. Data di scadenza: 13.04.24

Cremino – Praline al cioccolato al latte e alla nocciole gianduia con farcitura alla nocciola, lotto n° L4D 14.04.24. Data di scadenza: 14.04.24

Cremino – Praline al cioccolato al latte e alla nocciole gianduia con farcitura alla nocciola, lotto n° L4D 17.04.24. Data di scadenza: 17.04.24

Gianduiotto – Praline di cioccolato alle nocciole gianduia, lotto n° L4D 10.04.24. Data di scadenza: 10.04.24

Gianduiotto – Praline di cioccolato alle nocciole gianduia, lotto n° L4D 13.04.24. Data di scadenza: 13.04.24

Gianduiotto – Praline di cioccolato alle nocciole gianduia, lotto n° L4D 19.04.24. Data di scadenza: 19.04.24

Per i cioccolatini, venduti in sacchetti da 150 g, è scattato il richiamo precauzionale per possibile presenza di corpi estranei. In particolare, è stata riscontrata contaminazione da plodia allo stadio larvale. “Gentile cliente, le chiediamo di non consumare il prodotto e di riportare la confezione in suo possesso al punto vendita in cui l’ha acquistata“. E’ quanto si legge nelle avvertenze del modulo di richiamo.

La Plodia interpunctella, nota come tignola fasciata del grano o tarma del cibo e della pasta, è un insetto che infesta le farine di cereali, le paste alimentari. Ma non solo. Può contaminare anche la frutta secca, le sostanze organiche animali conservanti, le cariossidi di cereali ed altre sostanze simili.

