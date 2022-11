Latte per bambini richiamato per rischio fisico: non consumare

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per latte per bambini marchio Humana. Si tratta nello specifico di Humana3, n° di lotto 222801 e 222802. Il latte per bambini, prodotto in Austria, ha come data di scadenza il 16-08-2023. Venduto in bottiglie di plastica da 470 ml.

Il prodotto non è adatto al consumo “in quanto in alcune confezioni si potrebbe presentare separazione di fase“. I consumatori che avessero dunque acquistato confezioni appartenenti ai lotti indicati NON devono consumare, ma riportare al punto vendita.

Per altri avvisi simili consultare la sezione dedicata ai richiami alimentari.