Le frane dell’alluvione di Ischia rilevate anche dai sismografi dell’INGV

L’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – comunica che a partire dalle ore 4.00 di oggi e fino alle ore 6.00, la rete sismica di Ischia dell’INGV-Osservatorio Vesuviano ha registrato un segnale associato ad eventi franosi che hanno interessato il territorio del comune di Casamicciola.

La fase più intensa è avvenuta tra le 5 e le 5.30. Il dato è confermato dallo spettrogramma (grafico che rappresenta il contenuto in frequenza nel tempo) derivante dall’analisi del segnale sismico (grafico in basso) registrato alla stazione installata in loc. La Rita (a sudovest di Casamicciola).