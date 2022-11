Libano, esplosione nel porto di Beirut: il bilancio delle vittime sale a 245

MeteoWeb

E’ salito a 245 il bilancio delle vittime della devastante esplosione avvenuta il 4 agosto 2020 nel porto di Beirut, in Libano: è infatti deceduto un membro della protezione civile libanese, rimasto gravemente ferito in quella che è stata classificata come una delle 10 più potenti deflagrazioni non nucleari della storia.

Secondo l’agenzia libanese Nna, Abderrahman Bishnati è morto dopo una lunga sofferenza a causa delle gravi ferite riportate. Si aggiunge alle 240 vittime finora identificate, facendo salire a 241 il numero dei morti a cui è stato possibile dare un nome. Rimangono non identificati 4 corpi, di 3 donne e un uomo.

Nell’esplosione del 4 agosto del 2020, oltre alle 245 vittime si sono registrati anche 6.500 feriti, e 330mila persone hanno dovuto abbandonare temporaneamente le loro case.