“La verità impopolare”, una panoramica completa di come funziona l’economia energetica globale

Nonostante le numerose iniziative politiche e la spesa di trilioni di dollari in alternative, i combustibili fossili rimangono la fonte di energia dominante in tutto il mondo. Per comprendere le ragioni di questa apparente contraddizione, il Dott. Lars Schernikau e il Prof. William H. Smith hanno creato, in un libro dal titolo “The Unpopular Truth about Electricity and the Future of Energy” (“La Verità Impopolare sull’Elettricità e il Futuro dell’Energia”), una panoramica completa di come funziona effettivamente l’economia energetica globale, in contrasto con il modo in cui viene presentata nei media popolari.

L’elettricità è per la civiltà moderna ciò che il sangue è per il corpo umano. Capire come funziona l’elettricità è più importante che mai poiché la sua importanza cresce con la crescente elettrificazione dei trasporti, dell’industria e del riscaldamento. Questo nuovo libro spiega le ragioni fondamentali della carenza di energia che il mondo (in particolare l’Europa) ha iniziato a sperimentare dal 2021, esacerbata dall’invasione russa dell’Ucraina nel 2022. In tal modo gli autori descrivono cosa può funzionare e cosa non lo farà mai.

“The Unpopular Truth” non è solo un’introduzione ai moderni sistemi elettrici e ai costi dell’elettricità, ma tocca anche l’energia primaria e i trasporti. Gli autori si concentrano maggiormente sulla generazione di elettricità da un punto di vista macroeconomico di “transizione energetica”.

L’efficienza ambientale dei nostri sistemi energetici è più complessa delle sole emissioni di CO 2 . Gli argomenti trattati nel libro includono: energia primaria vs. elettricità; eolico e solare; fattori di capacità; capacità installata vs. elettricità generata; idrogeno e batterie; input di materie prime; trasmissione e distribuzione; pompe di calore; carenza di energia; rendimenti energetici netti; Net-Zero, decarbonizzazione e transizione energetica.

Schernikau e Smith concludono con riflessioni sul futuro dell’energia e suggerimenti per una politica energetica sostenibile, tenendo conto delle nuove sfide e conseguenze degli sforzi globali di “decarbonizzazione”.

Gli autori

Il Dott. Lars Schernikau è un economista energetico, imprenditore e autore. Formatosi alla New York University negli Stati Uniti, all’INSEAD in Francia e alla TU Berlin in Germania, ha lavorato con le materie prime per 2 decenni in Asia, Europa, Africa e Nord America. In precedenza, ha lavorato per il Boston Consulting Group negli Stati Uniti e in Germania.

Il Prof. William Hayden Smith è Professore di Scienze della Terra e Planetarie presso il McDonnell Center for the Space Sciences della Washington University, St. Louis.