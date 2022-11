Lollobrigida: “il riscaldamento climatico porterà la desertificazione anche al Nord, serve una strategia”

MeteoWeb

“L’aumento climatico previsto in termini di gradi centigradi è di 2 nei prossimi anni. Questo porterà a rischi di desertificazione di altre aree della nostra nazione, anche di quelle che non conoscevano il fenomeno della siccità. Il mondo agricolo del Sud è sostanzialmente abituato a questi eventi, il mondo agricolo del Nord sta scoprendo la necessità di approvvigionamenti idrici per la prima volta”. Così Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, durante l’audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero presso l’Aula Convegni di Palazzo Carpegna del Senato, davanti alle Commissioni riunite Agricoltura di Camera e Senato.

“Manca una strategia di breve, medio e lungo periodo che investa su più piani, sulle nuove tecnologie, sugli invasi, sulle dighe, su un modello normativo semplificato che permetta agli agricoltori di non avere eccessivi oneri quando mantengono il loro terreno o le vasche di accumulo – aggiunge – sulle dighe è difficile anche capire a quali normative fare riferimento“.