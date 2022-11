Brasile, Lula operato alla laringe: “Sto bene, nessun tumore”

MeteoWeb

Il presidente eletto del Brasile, Luis Inacio Lula da Silva, ha subito un’operazione chirurgica alla laringe ma i medici escludono la presenza di un tumore. Lula, 77 anni, è ricoverato all’ospedale siro-libanese di San Paolo. Oggi ha potuto tirare un sospiro di sollievo dato che nel 2011, poco dopo la fine dei suoi due mandati presidenziali (2003-2010), era stato curato per un cancro alla laringe con sedute di chemioterapia e radioterapia durate un anno.

Il bollettino medico precisa che l’operazione ha consentito di “rimuovere la leucoplachia della corda vocale sinistra“, chiazze bianche rilevate durante le visite mediche effettuate il 12 novembre, tre giorni prima del suo viaggio in Egitto e poi in Portogallo. “Ciao, sono a casa dopo il piccolo intervento di ieri. E’ tutto sistemato, sto bene, buona settimana a tutti“, ha scritto Lula su Telegram poche ore dopo le dimissioni dall’ospedale.

Fumatore da piu’ di 50 anni, il leader del Partito dei Lavoratori (Pt) ha smesso nel 2010, dopo essere stato ricoverato per ipertensione. Durante la sua straziante campagna elettorale contro il presidente uscente di estrema Jair Bolsonaro, la sua voce, già rauca per natura, lo è diventata sempre di più e a volte è appena udibile. Alla fine Lula è stato rieletto alla presidenza del Brasile per la terza volta al ballottaggio del 30 ottobre, con 50,83% dei voti contro il 49,17% per il rivale, e si insedierà a gennaio 2023.

Per il suo primo viaggio all’estero Lula ha partecipato alla Cop27 a Sharm El-Sheikh, acclamato per aver assicurato che la lotta al cambiamento climatico sarà la principale priorità del suo mandato, e successivamente si è recato a Lisbona, rientrando in Brasile sabato scorso.