L’Unione Europea rivendica la bontà del Green Deal: “energie pulite vincenti”

“C’è una ragione per cui le più grandi economie del mondo – il G20 – ha ribadito gli obiettivi climatici di Parigi. La trasformazione dell’energia pulita avrà luogo. E i vincitori saranno coloro che investiranno ora e massicciamente in tecnologie e infrastrutture pulite. L’Europa sta investendo massicciamente nell’energia rinnovabile prodotta internamente“. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso all’Iiss Manama Dialogue in Bahrain.

“Questo è il Green Deal europeo – la nostra fondamentale strategia di crescita. Ma in aggiunta continueremo anche a fare affidamento sulle importazioni di energia. Molti dei paesi in questa regione hanno le risorse naturali per l’energia pulita in abbondanza – vento, sole, ecc., e hanno il know-how sulle tecnologie esistenti ed emergenti, come la cattura e lo stoccaggio del carbonio“, ha aggiunto.