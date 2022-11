Macron in visita ufficiale negli USA: tappa anche alla NASA

MeteoWeb

Il Presidente francese Emmanuel Macron atterrerà questa sera a Washington, nella sua prima visita ufficiale negli Stati Uniti. Mercoledì 30 novembre, il Presidente francese visiterà il quartier generale della NASA, insieme al Vicepresidente Kamala Harris, e avrà vari incontri con funzionari della Casa Bianca sull’energia nucleare.

Giovedì 1 dicembre, ci sarà un incontro privato con il Presidente Joe Biden, seguito da una conferenza stampa. Prevista una visita al Dipartimento di stato e a Capitol Hill. In serata cena ufficiale alla Casa Bianca. Venerdì 2 dicembre, Macron sarà a New Orleans per un programma di supporto all’insegnamento del francese nelle scuole statunitensi.