I maiali e la capacità di risolvere i conflitti: il ruolo del mediatore

Quando due maiali litigano, un maiale spettatore può intervenire per ridurre il numero di attacchi da parte dell’aggressore. Può inoltre intervenire per aiutare a ridurre l’ansia della vittima. Un piccolo studio su 104 maiali domestici, pubblicato sulla rivista Animal Cognition, rivela i complessi legami sociali dei maiali. Rivela soprattutto la loro capacità di risolvere i conflitti.

Negli animali sociali, la risoluzione dei conflitti può comportare la riunione di ex oppositori, aggressore e vittima, dopo un evento aggressivo. In alternativa può comportare l’introduzione di uno spettatore di terze parti per ridurre l’ulteriore aggressività o ansia. Queste strategie di risoluzione dei conflitti sono importanti per mantenere l’equilibrio nei gruppi sociali di animali. Inoltre, riducono l’ansia delle vittime. Non è chiaro, però, come ciò si applichi ai suini domestici.

Lo studio sui maiali

Giada Cordoni, Ivan Norscia e colleghi dell’Università di Torino hanno osservato come il gruppo di maiali risolve il conflitto dopo aver combattuto. Gli autori hanno potuto identificare la maggior parte delle generazioni di suini in base alla loro razza, taglia e segni. Hanno poi testato geneticamente 31 maiali di diverse generazioni per determinare la parentela nell’intero gruppo. Hanno osservato e registrato le interazioni tra i maiali da giugno a novembre 2018. Sono stati così notati comportamenti aggressivi come battere la testa, spingere, mordere e sollevare il maiale vittima. Gli autori hanno osservato il comportamento per tre minuti dopo ogni conflitto aggressivo e hanno notato sesso, parentela ed età.



Gli autori hanno osservato che sia l’aggressore che la vittima mostravano comportamenti di riconciliazione come il contatto naso a naso. Gli animali si sedevano in contatto fisico l’uno con l’altro e appoggiando la testa sull’altro. Sia l’aggressore che la vittima hanno avviato comportamenti di riconciliazione allo stesso modo dopo aver combattuto. Tuttavia, la percentuale di riconciliazioni era più alta nei suini ‘estranei’ tra loro rispetto ai suini imparentati.

Conclusioni

Secondo gli autori i maiali valutano relazioni diverse in base a ciò che possono fornire, come il supporto sociale. Il danno ai gruppi sociali causato dalla lotta contro parenti stretti può essere minore perché questi sono relazioni più sicure. Tuttavia, i maiali lontanamente imparentati possono avere maggiori probabilità di impegnarsi in comportamenti di riconciliazione dopo aver combattuto. Lo scopo è quello di assicurarsi che abbiano ancora supporto sociale e accesso al cibo all’interno del gruppo.

I ricercatori hanno notato differenze comportamentali a seconda di chi il maiale spettatore si è avvicinato e si è impegnato dopo il combattimento. Se lo spettatore si avvicinava e interagiva con la vittima, il numero di comportamenti aggressivi non cambiava. La frequenza oraria media dei comportamenti legati all’ansia osservati nella vittima veniva ridotta. I comportamenti legati all’ansia includevano tremare, grattarsi, masticare a bocca vuota e sbadigliare. Se un maiale astante si avvicinava invece all’aggressore, il numero di attacchi di comportamento aggressivo diretti alla vittima veniva ridotto.

La ricerca futura potrebbe indagare sulle strategie di risoluzione dei conflitti. Si è scoperto infatti che i maiali si impegnano nella riconciliazione e nei contatti triadici dopo il conflitto. Questo suggerisce che i maiali potrebbero possedere alcune capacità di regolazione socio-emotiva nel conflitto di gruppo.