Grave malore per Umberto Bossi: trasportato d’urgenza in ospedale

MeteoWeb

Il fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, è stato portato in ospedale a Varese dopo che ha accusato un malore nella sua casa di Gemonio. Sul posto è arrivato il personale del 118 che ha trasportato il senatur all’ospedale di Circolo.

Umberto Bossi ha 81 anni e le sue condizioni di salute sono precarie da più di 18 anni, dopo il grave ictus cerebrale che lo colpì ’11 marzo 2004 venne ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Bossi riuscì a salvarsi in extremis in quell’occasione, e dovette seguire una lunga e faticosa riabilitazione presso la clinica Hildebrand di Brissago, nel Canton Ticino in Svizzera, tenuta per lungo tempo (ben 51 giorni) segreta. Da quel tragico evento, Bossi non si è mai completamente ripreso: l’emiparesi, conseguenza dell’ictus, gli ha lasciato un braccio indebolito e la difficoltà a camminare e parlare.