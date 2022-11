Malta, le incredibili FOTO dell’isola dopo la tempesta di domenica | GALLERY

MeteoWeb

Domenica pomeriggio Malta ha vissuto ore da incubo per il ciclone che ha investito l’isola provocando un disastro. Le raffiche di vento di grecale hanno superato i 100km/h e lo scenario attuale si prospetta particolarmente compromesso dai danni del maltempo: ci sono lampioni piegati, panchine divelte, litorali invasi da materiale proveniente dal mare. Particolarmente emblematiche le immagini che pubblichiamo nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo, mentre a Malta insiste il maltempo con forti temporali che si alternano a schiarite anche oggi.

