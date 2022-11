Maltempo Abruzzo: minime fino a -8°C sulle montagne

MeteoWeb

In attesa del Ciclone Denise, che porterà una violenta ondata di maltempo anche in Abruzzo, la regione ha registrato temperature minime sotto lo zero sulle montagne innevate la notte scorsa. Al Rifugio Franchetti alle 04:03, la stazione della rete dell’Associazione meteo ‘Caput Frigoris’, che si trova a 2433 metri di quota sul versante teramano del Gran Sasso, ha registrato la temperatura di -8°C; -5,9°C la temperatura minima registrata in località la Majelletta – Blockhaus (2003 metri), nel comune d Pretoro (Chieti), -5,7°C a Rocca di Mezzo (L’Aquila), -5,3°C a Campo Felice (L’Aquila) e sempre –5,3°C al Rifugio ‘Capanna di Sevice, a 2119 metri sul massiccio del Monte Velino; il Rifugio è proprietà del Comune di Magliano de’ Marsi (L’Aquila) ed è il quinto più alto di tutto l’Appennino.

Per domani, è stata diramata l’allerta meteo rossa su parte della regione a causa degli effetti del Ciclone Denise.