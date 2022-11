Maltempo sui Balcani, situazione drammatica in Albania: almeno 2 dispersi

MeteoWeb

L’ondata di maltempo che sta flagellando il Sud Italia, come ampiamente previsto nei giorni scorsi, sta duramente colpendo anche l’Albania dove da ieri sera si stanno abbattendo violenti temporali che provocano piogge torrenziali. Un’auto con a bordo due uomini, padre e figlio, di 48 e 18 anni, è stata travolta oggi dalle acque di un torrente nel nord dell’Albania, nel distretto di Malësi e Madhe, tra le aree più colpite dal maltempo che imperversa in tutto il Paese.

La polizia locale ha avviato un’operazione di ricerca che sta andando avanti da alcune ore ma senza risultato. La pioggia ha inondato circa mille ettari fra le cittadine di Scutari e Lezha, a circa 100 chilometri a nord di Tirana. Bloccate diversi assi stradali che attraversano le campagne, mentre problemi vengono segnalati anche in alcuni tratti della viabilità nazionale. Centinaia gli edifici allagati. Almeno 5 famiglie sono state evacuate dalle proprie abitazioni, dall’esercito, sceso in campo per assistere le unità della Protezione civile. Il ministero dell’istruzione ha deciso di chiudere 16 scuole nelle zone più colpite. Il maltempo in Albania continuerà molto intenso anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Maltempo sui Balcani, inondazioni anche in Serbia e Kosovo

Le piogge incessanti degli ultimi giorni hanno causato allagamenti e inondazioni nel sud della Serbia e in Kosovo. Come riferiscono i media, in Serbia la situazione più critica per l’acqua alta si registra a Novi Pazar e Tutin, nella regione sudoccidentale del Sangiaccato la cui popolazione è in maggioranza di etnia bosgnacca musulmana. Il presidente Aleksandar Vucic ha disposto l’invio di unità dell’Esercito per affiancare le operazioni di soccorso ad opera di polizia, vigili del fuoco e volontari. Diversi fiumi sono in piena e minacciano i centri abitati. Alcuni villaggi sono isolati. Analoga la situazione nel vicino Kosovo, dove a preoccupare è in particolare la piena dell’Ibar, il fiume che divide la città settentrionale di Kosovska Mitrovica in un settore serbo a nord e uno albanese a sud. Numerose le strade impercorribili a causa dell’acqua alta e di frane e smottamenti. La pioggia interessa da alcuni giorni buona parte della Serbia, compresa la capitale Belgrado, dove sono sotto osservazione Danubio e Sava, i due grandi fiumi che hanno la loro confluenza nella città.

