Maltempo: arriva la neve in Mugello e in Val di Sieve

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala l’allerta meteo con codice giallo per neve, oggi, martedì 22 novembre, sulle zone del Mugello-Val di Sieve e della Romagna Toscana (Alto Mugello).

Dal pomeriggio sono previste possibili nevicate a quote di montagna (fino a 800 metri) sull’Appennino fiorentino e aretino.

La Città Metropolitana ricorda che dal 15 novembre è in atto l’obbligo delle dotazioni invernali sulle strade di competenza della Città Metropolitana e si raccomanda massima attenzione alla guida.

