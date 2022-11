Maltempo, Assobalneari: “danni enormi, servono segnali concreti”

MeteoWeb

“Ci apprestiamo ad affrontare una notte con fortissimi venti settentrionali che, dopo quelli da sud di stamane, stanno provocando mareggiate violentissime sui nostri litorali. Già in queste ore i danni sono ingentissimi in varie regioni con paesi allagati, spiagge sparite stabilimenti balneari, porti turistici e campeggi distrutti o con danni ingenti”. E’ quanto dichiarato da Fabrizio Licordari Presidente di Assobalneari Italia Federturismo Conflndustria.

“Nell’aspettare la giornata di domani per avere una stima più precisa del disastro che si sta consumando, ci appelliamo fin da ora al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che già in questi giorni dia un segnale concreto a coloro che si ritroveranno a doversi rimboccare le maniche per ricostruire le aziende distrutte, modificando con il primo provvedimento utile la legge sulla Concorrenza approvata dal Governo Draghi, escludendone le concessioni turistico ricreative, come già fatto ad esempio in extremis per i tassisti”.

“Ora si tratta di mettere nero su bianco gli impegni assunti in campagna elettorale, non per favorire una categoria, ma per consentire a chi oggi ha una azienda distrutta di poter ricostruire con una prospettiva di lavoro che oggi non c’è“, conclude il presidente di Assobalneari.