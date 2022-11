Temporali e forti venti al Sud anche domani: i bollettini della Protezione Civile

MeteoWeb

Quella di domani, lunedì 21 novembre, sarà un’altra giornata all’insegna del maltempo al Sud, dopo un weekend caratterizzato da fenomeni anche violenti. In particolare, domani le regioni meridionali e le isole maggiori saranno alle prese con piogge, temporali e anche forti venti. Lo confermano i consueti bollettini meteo della Protezione Civile, che ha valutato di non diramare un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Segnalata allerta gialla in 4 regioni. Il rischio idraulico è segnalato per Calabria, Campania, Sardegna e Sicilia. Per Calabria e Sicilia c’è anche un allarme temporali. Di seguito, i dettagli dei bollettini.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 21 novembre 2022

Precipitazioni:

– sparse dal pomeriggio, tendenti a diffuse dalla serata con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante, alta Toscana, Appennino emiliano occidentale e versanti occidentali della Sardegna, con quantitativi cumulati moderati;

– isolate dal pomeriggio, tendenti a sparse dalla serata con fenomeni anche a carattere di rovescio o localmente di temporale, sui restanti settori di Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna e su Valle d’Aosta, settori settentrionali e orientali del Piemonte, Lombardia, Triveneto, Umbria, Marche occidentali, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia settentrionale, versanti occidentali della Basilicata e settori tirrenici della Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori occidentali della Toscana, sulla pianura occidentale emiliana e sul versante tirrenico del Lazio.

– sparse nella prima parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale e tendenti ad esaurimento, sui settori settentrionali della Sicilia e sui settori tirrenici meridionali della Calabria, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sui settori tirrenici della Sicilia centro-orientale, comprese le Isole Eolie, e sui citati settori calabresi, deboli sulle restanti zone.

Nevicate: dalla serata al di sopra dei 1000-1300 m sui settori alpini, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in diminuzione localmente sensibile al Centro-Sud peninsulare.

Venti: forti nord-occidentali, tendenti a ruotare da sud-ovest e a rinforzare fino a burrasca sulla Sardegna; forti nord-occidentali, tendenti a ruotare da sud-ovest, sulla Sicilia; inizialmente forti nord-occidentali sulle regioni meridionali della penisola, tendenti ad attenuazione; tendenti a forti sud-occidentali sulle coste settentrionali della Toscana e sull’estremo Ponente ligure; tendenti a forti meridionali dalla serata sui versanti adriatici di Marche, Abruzzo e Molise.

Mari: agitato, tendente a molto agitato, il Mar di Sardegna; inizialmente agitati, tendenti a molto mossi, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio; molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali, tendenti ad agitati il Mar Ligure settore di Levante, il Canale di Sardegna e il Tirreno meridionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 22 novembre 2022

Precipitazioni:

– diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lazio meridionale, settori occidentali di Abruzzo meridionale e Molise, Campania, versanti tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da elevati a molti elevati;

– da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Lazio, Abruzzo occidentale e Basilicata centro-settentrionale, restanti zone interne del Molise e su Sardegna, Toscana centro-meridionale e nord-orientale, Umbria, Marche occidentali, Emilia-Romagna, Lombardia sud-orientale, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati sul Friuli Venezia Giulia e settori adriatici del Veneto settentrionale;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Lombardia, Marche, Toscana, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria e su Valle d’Aosta, settori orientali e settentrionali del Piemonte, Alto Adige, Liguria, Puglia e Sicilia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: al di sopra dei 900-1100 m sui settori alpini, con apporti al suolo deboli su quelli occidentali, moderati su quelli centrali, fino ad abbondanti su quelli orientali; al di sopra dei 1200-1400 m sui rilievi della Sardegna, con apporti al suolo moderati; al di sopra dei 1000-1200 m sull’Appennino settentrionale e umbro-marchigiano, con apporti al suolo moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in generale sensibile aumento.

Venti: da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali, con raffiche di tempesta, sulla Sardegna; di burrasca sud-occidentali con raffiche di burrasca forte, tendenti a ruotare da nord-ovest, su Sicilia, Campania, Basilicata e Calabria, con rinforzi fino a tempesta su Sicilia occidentale, settori costieri tirrenici di Campania, Basilicata e Calabria settentrionale; da forti a burrasca da sud-sud-est, tendenti a ruotare da sud-ovest, su Puglia e Molise; inizialmente forti sud-orientali con raffiche di burrasca sul versante adriatico dell’Abruzzo, in attenuazione; da forti a burrasca sud-occidentali sul Lazio, tendenti a ruotare da nord-ovest con raffiche fino a burrasca forte sui settori costieri; da forti a burrasca nord-occidentali su Liguria e settori occidentali e arcipelago della Toscana; da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sul Friuli Venezia Giulia e sui settori adriatici di Veneto, Emilia-Romagna e Marche centro-settentrionali; da forti a burrasca di Foehn sui settori alpini, con locali sconfinamenti nelle adiacenti valli e pianure.

Mari: agitati tutti i bacini, fino a molto agitati o grossi il Mare e il Canale di Sardegna e fino a molto agitati il Tirreno centro-meridionale.

