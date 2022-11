Il maltempo continua al Sud domani, forte vento anche al Centro: i bollettini della Protezione Civile

MeteoWeb

Dopo questa giornata all’insegna del violento maltempo provocato dal Ciclone Denise, domani, mercoledì 23 novembre, il Sud e parte del Centro dovranno ancora fare i conti con fenomeni meteo avversi. I fenomeni più intensi riguarderanno Calabria, Sicilia e Basilicata, mentre forti venti continueranno a colpire il Centro-Sud.

La conferma del maltempo arriva dai consueti bollettini meteorologici della Protezione Civile, che per domani non ha valutato la necessità di diramare un’allerta meteo. I dettagli dei bollettini.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 23 novembre 2022

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie nella prima parte della giornata, su Sicilia centro-settentrionale e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su versante tirrenico della Calabria e Sicilia nord-ortientale, dove potranno risultare localmente diffuse;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto di Sicilia, Calabria e Basilicata occidentale, e su Campania meridionale, Puglia garganica, Marche, Umbria orientale, Romagna, settori tirrenici della Toscana meridionale e Sardegna occidentale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in generale sensibile diminuzione sulle regioni peninsulari; massime in locale sensibile aumento su Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Sardegna.

Venti: forti dai quadranti occidentali al Centro-Sud, con residui rinforzi di burrasca su Sicilia e Calabria in mattinata; localmente forti settentrionali sul Golfo di Trieste. Tendenza a generale attenuazione a partire dai settori più settentrionali.

Mari: da agitati a molto agitati il Canale di Sardegna ed il Tirreno centro-meridionale; agitati il Mare di Sardegna e lo Stretto di Sicilia; molto mossi i restanti bacini, fino a localmente agitati l’Adriatico e lo Ionio. Moto ondoso in graduale calo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 24 novembre 2022

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Calabria centro-meridionale e versante tirrenico della Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile diminuzione su Nord-Est, Puglia e Basilicata, in locale sensibile aumento su Toscana, Umbria, Lazio ed Abruzzo.

Venti: localmente forti nord-occidentali su Sardegna, Sicilia e Calabria, tendenti a generale attenuazione.

Mari: molto mossi Mar Ligure, Mare e Canale di Sardegna, Tirreno centro-meridionale e Stretto di Sicilia, temporaneamente agitati Mare di Sardegna, Tirreno e Stretto di Sicilia; moto ondoso in graduale calo.

