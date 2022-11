Maltempo Calabria, incidente sulla A2: traffico bloccato tra Gioia Tauro e Rosarno

MeteoWeb

Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione nord, tra Gioia Tauro e Rosarno. Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante ha impattato autonomamente contro le barriere laterali, ponendosi di traverso alla carreggiata autostradale e occupandola interamente. Non risultano feriti. È probabile che l’incidente sia legato al forte maltempo che sta colpendo la Calabria oggi.

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.