Continua il maltempo in Campania: allagamenti e frane nel Salernitano | FOTO e VIDEO

Continua a piovere sulla Campania, in particolare meridionale, dove già dal mattino si sono registrati disagi. Particolarmente colpito dal maltempo il Salernitano, dove i dati pluviometrici parziali sono saliti a: 94mm a Campagna, 86mm a Sapri, 78mm a Vietri sul Mare, 77mm a Salitto Olevano, 75mm a Bosco, 61mm a Salerno, 57mm a Gioi Cilento, 45mm a Scafati.

Le intense piogge di oggi nel Salernitano stanno provocando danni soprattutto nel sud della provincia, in particolare tra Agropoli, Capaccio e Golfo di Policastro. Segnalati allagamenti e frane a Capaccio, Borgonuovo e Sapri. I Vigili del Fuoco stanno dirottando su queste aree tutte le squadre a disposizione, comprese due unità fluviali. Già oltre 50 le richieste d’intervento pervenute. In volo anche un elicottero che sta controllando il corso dei fiumi.

Forti piogge anche in provincia di Napoli, dove si registrano accumuli pluviometrici parziali di: 91mm a Portici, 79mm a Marano, 73mm a Napoli Camaldoli, 60mm a Torre del Greco, Bosco di Capodimonte, 58mm a Marano, 55mm a Boscotrecase, 50mm a Frattamaggiore, 48mm a Boscoreale.

Anche le altre province della Campania sono state bagnate dalla pioggia, ma sono meno colpite rispetto a quelle di Salerno e Napoli, con accumuli pluviometrici che raggiungono punte di 50mm.

