Maltempo Campania: fiumi di fango a Montella, Mercato San Severino sott’acqua | FOTO e VIDEO

Vento forte e piogge torrenziali hanno travolto questa mattina la Valle dell’Irno, in provincia di Salerno, provocando danni e disagi. Tra i centri più colpiti quello di Mercato San Severino, dove le abbondanti precipitazioni hanno provocato diffusi allagamenti. Viene costantemente monitorata la situazione dei torrenti Solofrana e Calvagnola che sono usciti dagli argini, allagando le strade della frazione di Sant’Angelo.

Un automobilista è rimasto intrappolato nel sottopasso di via Faraldo: l’uomo, nonostante il livello dell’acqua fosse alto, ha provato ad attraversarlo ma è rimasto impantanato con l’acqua che ha raggiunto quasi il finestrino. A salvarlo sono stati i volontari dell’Epi, la locale protezione civile.

Centinaia di automobilisti sono rimasti intrappolati per ore sul raccordo autostradale Avellino-Salerno. Si è formata una coda di almeno 10 km, in direzione Salerno, a partire da Solofra (in provincia di Avellino).

Problemi a Fisciano, Baronissi, oltre che in numerosi comuni dell’Agro Nocerino Sarnese dove sono impegnati i vigili del fuoco.

Duramente colpito anche l’Avellinese, ed in particolare Montella, dove si sono registrati fiumi di fango per le strade cittadine. “Date le straordinarie condizioni metereologiche in corso, si invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti in auto soprattutto lungo il percorso della Festa della castagna. La priorità è mettere in sicurezza gli stand senza bloccare il traffico lasciando libero il passaggio per i mezzi di emergenza e di soccorso,” si legge in una nota dell’Amministrazione comunale.

Un sistema frontale di origine atlantica interessa la nostra Penisola portando una fase di maltempo che ha colpito dapprima il Nord Italia, estesosi poi al Centro/Sud.

