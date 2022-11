Maltempo Campania: frana nel Salernitano, SP1 Ravello-Chiunzi invasa da detriti

MeteoWeb

Le intense precipitazioni delle scorse ore hanno provocato una frana sulla SP1 Ravello–Chiunzi, tra le località Passo e Cesarano, nel territorio di Tramonti (Salerno): i detriti hanno invaso la carreggiata. Sul posto i volontari della protezione civile per fornire assistenza agli automobilisti bloccati.

Un camion, che viaggiava in direzione Ravello, è stato circondato dai detriti. I soccorritori sono riusciti a sbloccare il mezzo dopo un lungo lavoro.

