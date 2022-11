Maltempo: colata di fango sulla strada, chiusa la Flaminia a Foligno

MeteoWeb

La SS3 “Flaminia” è temporaneamente chiusa dalle prime ore di oggi, in direzione Nord, tra Sant’Eraclio e Foligno, a causa di una colata di fango e detriti provenienti dai terreni adiacenti, avvenuta in seguito al maltempo che ha interessato la zona durante la notte.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e i vigili del fuoco che stanno operando per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

