Maltempo Campania: chiuso il Ponte Calore nel salernitano | VIDEO

MeteoWeb

A causa del maltempo che sta imperversando sulla Campania, è stato chiuso il Ponte Calore della SP 317, che ricade nei comuni di Serre e Altavilla Silentina, in località Borgo Carillia Fiocche. La chiusura è scattata a scopo cautelativo in quanto la pressione idrostatica dell’acqua a seguito dell’ostruzione minaccia la stabilità del ponte. Si attende ora la rimozione dei detriti ed un eventuale verifica per poter riaprire alla circolazione il ponte.

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: