Maltempo, il Ciclone Artico porta il primo freddo al Sud: allagamenti in Calabria

Il Ciclone Artico che da tre giorni sta flagellando l’Italia con fenomeni di maltempo estremo, stamani ha portato il primo freddo della stagione al Sud. Le temperature nel meridione hanno raggiunto i valori più bassi degli ultimi sei mesi sotto i colpi del maltempo con +8°C a Matera e Altamura, +9°C a Cosenza e Lamezia Terme, +10°C ad Avellino, Caltanissetta, Vibo Valentia, Castrovillari e Martina Franca, +11°C a Napoli, Bari, Foggia, Catanzaro, Paola e Gioia Tauro, +12°C a Benevento, Agrigento e Ostuni, +13°C a Catania, Reggio Calabria, Taranto, Lecce, Brindisi e Crotone, +14°C a Trapani, +15°C a Palermo e Messina.

Le piogge e i temporali nella notte e al mattino hanno colpito il Molise, con 36mm a Santa Croce di Magliano e 31mm ad Ururi tra le località più colpite (17mm a Termoli), ma anche la Puglia murgiana, dove spiccano i 22mm di pioggia caduti a Locorotondo. Le precipitazioni più abbondanti, però, si sono registrate in Calabria e in modo particolare nel reggino, con allagamenti anche in città nel capoluogo dove a Ravagnese, nella zona dell’Aeroporto, gli automobilisti sono rimasti bloccati. Da segnalare 41mm di pioggia a Pietrastorta, 34mm a Catona, 32mm a Gambarie, 29mm ad Arasì, 26mm a Rosario Valanidi, 24mm a Palmi, 21mm a Reggio Calabria centro, 19mm a Sinopoli, 15mm a Montebello Jonico e Platì, 13mm a Rizziconi, 11mm a Polistena.

Nella vicina Sicilia ha piovuto, come ampiamente previsto, nel palermitano e nel messinese. Nel palermitano sono caduti 43mm di pioggia a Palermo Boccadifalco, 22mm a Bagheria, 15mm a Termini Imerese; nel messinese 29mm ad Antillo, 26mm a Monte Soro, 25mm a Floresta, 22mm a Messina, 21mm a Novara di Sicilia e Fiumedinisi, 20mm a Montalbano Elicona, 19mm a San Pier Niceto, Pace del Mela e Falcone.

Complessivamente negli ultimi due giorni sono caduti 84mm di pioggia a Napoli e Termoli, 66mm di pioggia a Santa Maria di Leuca, ma anche 101mm a Paola, 85mm a Montalto Uffugo, 30mm a Pantelleria. Adesso le condizioni meteo tenderanno al lento e graduale miglioramento, ma ancora fino a domattina si verificheranno residue precipitazioni tra Calabria e Sicilia. Al contrario, sul Nord splende un forte sole ormai già da oltre 24 ore.