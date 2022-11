Maltempo, il ciclone Denise sfonda anche in Calabria: danni a Cosenza, allarme per 36 ore

MeteoWeb

Il maltempo provocato dal ciclone Denise è arrivato in modo impetuoso anche in Calabria, investita nella sua fascia settentrionale tirrenica da violenti temporali sin dal primo pomeriggio di oggi. Piogge subito abbondanti con 90mm a Laino Borgo, 79mm a Mormanno, 76mm a San Sosti, 71mm a Papasidero, 58mm a Montalto Uffugo, 47mm a Mendicino, 44mm ad Arcavacata, 36mm a Cosenza, 31mm ad Acri. A Cosenza la temperatura è crollata a +10°C e in città il forte vento ha provocato gravi danni, abbattendo numerosi alberi (vedi foto nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo).

Per la Calabria iniziano 36 ore di maltempo estremo: sulla fascia tirrenica diluvierà senza sosta fino a giovedì, con vento impetuoso e furiose mareggiate lungo tutto il litorale. Le zone joniche, invece, saranno più protette perché riparate dai rilievi appenninici. Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: