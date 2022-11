Maltempo, il ciclone assedia la Sardegna: nubifragio nell’Oristanese, frana a Bosa

MeteoWeb

Il forte maltempo continua a creare disagi in Sardegna, dove ieri ha colpito l’Oristanese. Bosa è finita di nuovo sott’acqua a causa di un nubifragio che ieri si è abbattuto sulla cittadina: segnalati allagamenti in diverse zone della città e interruzioni della corrente elettrica in periferia e nelle campagne.

A causa di una frana la SP49 che da Bosa conduce ad Alghero è bloccata al km 13 e il sindaco Piero Casula ha imposto il divieto di circolazione in entrambe le direzioni. La carreggiata è stata invasa da grossi detriti di varia natura, riversatisi a causa delle abbondanti piogge e che hanno reso la stessa impraticabile. Sono in corso le verifiche sul costone collinare che ha ceduto.

