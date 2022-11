Maltempo: danni e disagi da Nord e Sud della penisola

MeteoWeb

Sono numerosi i danni, in diverse regioni d’Italia, dovuti al maltempo. I Vigili del fuoco sono ancora impegnati per liberare strade ed edifici allagati. Le province più colpite dai temporali sono quelle di Napoli, Salerno e Avellino. In provincia di Udine, invece, sono isolate per una frana di massi. Danni anche in Liguria e a Stromboli.

Maltempo in Campania

Da ieri ormai prosegue incessante il lavoro dei vigili del fuoco in Campania. Si cercare di far fronte ai danni causati dalle forti piogge che ieri mattina si sono abbattute sulle province di Napoli, Salerno e Avellino. Si è reso necessario prosciugare i piani bassi di alcuni edifici. E anche le strade allagate hanno tenuti impegnati i soccorsi, intervenuti per aiutare automobilisti in difficoltà. Non sa ultimo si è dovuto procedere alla rimozione di alberi caduti o pericolanti.

Tra gli oltre 200 interventi effettuati dai caschi rossi, c’è anche l’evacuazione, ieri pomeriggio, di una casa di riposo per anziani a Roccapiemonte, nel Salernitano. Si tratta di una località dove è esondato il torrente Solofrana. Sul posto sono giunti i reparti speciali speleo-alpino-fluviali. Questi hanno provveduto ad evacuare 34 persone trasportate alla scuola di via Ferrentino. Gli ospiti della struttura stanno tutti bene.

Danni dovuti alle abbondanti piogge anche all’azienda poligrafica Grafica Metelliana spa, nell’area industriale di via Sibelluccia a Mercato San Severino (Salerno). L’esondazione del canale Rio San Rocco ha provocato l’allagamento dell’intero piano terra dell’opificio.

Acqua, fango e detriti hanno raggiunto sono arrivati fino 20 cm di altezza, causando danni ingenti alle materie prime. L’attività di produzione è ripresa solo dopo quattro ore di lavori di messa in sicurezza.

Uno smottamento è stato registrato anche sulla strada provinciale 1 Ravello-Chiunzi, tra Passo e Cesarano, nel territorio di Tramonti. Materiale lapideo in grande quantità ha invaso la carreggiata. Sul posto sono intervenuti nella notte i volontari della protezione civile “I Colibri'” a dare assistenza agli automobilisti bloccati sul posto.

#Maltempo #Campania, prosegue da ieri mattina l’impegno dei #vigilidelfuoco per contrastare i danni causati dalle forti piogge che si sono abbattute sulle province di #Napoli, #Salerno e #Avellino: svolti finora 200 interventi, squadre ancora al lavoro [#5novembre 9:00] pic.twitter.com/6XHE4aEyJH — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 5, 2022

Vento forte in Liguria: danni

Forti raffiche di vento si sono verificate nella notte in Liguria. Nell’Imperiese sono stati diversi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco soprattutto sulla costa. A Sanremo, un’impalcatura è crollata in via Margotti. Diversi gli interventi per alberi pericolanti.

Stromboli di nuovo invasa dal fango

Stromboli è di nuovo invasa da fango e detriti. Su strade, case, strutture turistiche si è riversato del materiale venuto giù dalla montagna. I danni derivano anche dall’incendio che il 25 maggio scorso ha invaso la montagna. Le fiamme erano divampate durante le riprese della fiction Rai sulla Protezione civile.

In Alto Adige neve e freddo

Oggi in Trentino Alto Adige splende il sole, ma nella notte si è verificato un brusco calo delle temperature, dopo l’intensa nevicata di ieri. A Gargazzone, nella Val d’Adige tra Bolzano e Merano, la temperature è scesa a -0,4°C.

Nella notte a Trento si sono registrato 3°C. Un ulteriore calo delle temperature si è verificato sui rilievi: le stazioni meteo poste a oltre 3.000 metri hanno rilevato fino a -10°C.

Frana in provincia di Udine

Dopo il maltempo di ieri, ad Arta Terme in provincia di Udine, si è staccata una frana di massi lungo una strada comunale. Materiale roccioso è franato sulla carreggiata. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sindaco e vicesindaco, insieme ai volontari della squadra comunale di Protezione civile, si sono attivati per la rimozione dei massi liberando la carreggiata e consentendo nuovamente il transito ai veicoli. Il tratto di strada interessato dalla frana permette di raggiungere le borgate di Valle e di Rivalpo dove vivono circa 250 persone. Nei prossimi giorni sarà eseguito un sopralluogo per valutare la gravità del tipo di dissesto.

Per il monitoraggio della situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: