Maltempo Calabria, forte downburst a Lamezia Terme: soccorritori ancora al lavoro | FOTO

Sono ancora in corso gli interventi dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro nel comune di Lamezia Terme, dove un forte downburst ha provocato gravi danni in tutto il comprensorio lametino. Oltre 30 gli interventi sono stati eseguiti per verifiche, allagamenti, piccoli smottamenti, alberi abbattuti.

Per far fronte alle numerose richieste di soccorso pervenute alla Sala Operativa 115, il dispositivo ordinario di soccorso è stato rafforzato con ulteriori quindici unità. Già da stamattina sono state al lavoro squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro e del distaccamento di Lamezia Terme, oltre che del distaccamento Volontari di Taverna (CZ).

Numerose segnalazioni sono pervenute anche da altri comuni della provincia a causa del maltempo ma fortunatamente non si sono registrati danni a persone. Per fronteggiare le numerose richieste di soccorso erano state già inviate squadre dal distaccamento di Soverato e dai distaccamenti volontari di Martirano e Girifalco.