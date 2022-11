Maltempo in Friuli: strade e cantine allagate, acqua alta a Grado e Trieste | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Dalla mezzanotte si segnalano diversi interventi in Friuli Venezia Giulia a causa del maltempo. Dalle prime ore di oggi la squadra comunale dei volontari di Protezione Civile di Grado monitora la situazione sulla costa a seguito delle avverse condizioni meteo. Alle 07:20 è stato raggiunto il livello di allarme di 126 cm, con tendenza all’aumento. Il picco di marea è stato raggiunto alle 8 con 135 cm. La tendenza è ora al calo.

Il fenomeno dell’acqua alta è stato segnalato anche a Trieste.

Si registrano al momento accumuli importanti: 80 mm a Dolegna del Collio, 76 mm a Carlino, 70 mm a Tavagnacco, 54 mm a Pocenia.

Allagamenti di strade e scantinati di edifici per le forti piogge sono stati segnalati a Pasian di Prato, Gonars, San Giorgio di Nogaro, Bagnaria Arsa e Udine, nel Veneziano a San Michele al Tagliamento.

A Pasian di Prato e a Gonars i volontari delle squadre comunali di Protezione Civile sono intervenuti per allagamenti di strade e scantinati.

La squadra comunale dei volontari di Protezione Civile di Duino Aurisina si è attivata questa mattina presto per posizionare le paratie anti mareggiate a protezione dell’abitato del Villaggio del Pescatore.

