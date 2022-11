Maltempo Friuli Venezia Giulia: l’acqua alta invade le strade di Muggia, Grado, Lignano e Duino | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Allerta meteo in Friuli Venezia Giulia, in particolare per il fenomeno dell’acqua alta sulla fascia costiera. La Protezione civile regionale conferma la previsione di piogge da intense a molto intense fino al primo pomeriggio con vento forte di bora fino alla serata.

A Grado (Gorizia) il porto è sommerso, così come l’ingresso al ponte girevole che collega ad Aquileia (Udine), quindi non praticabile mentre all’Isola della Schiusa è a bordo banchina. A Lignano (Udine) attivato il Coc, alta marea uscita a marina Uno ma non desta problemi, porticciolo dei residenti in monitoraggio per l’approssimarsi del picco.

A Duino (Trieste), marea uscita al Villaggio del Pescatore ma contenuta dalle barriere di protezione. A Muggia (Trieste), piazza Nazzareno Sauro allagata con interessamento delle residenze locali comunque protette da paratie preventivamente installate.

A Trieste si segnala acqua di ristagno su carreggiata lungo mare. Nel pomeriggio sono previste raffiche di bora forte che potrebbero superare i 100 km/h.

A Monfalcone (Gorizia), marea uscita al porticciolo ma al momento senza problematiche. I livelli dei corsi d’acqua sono attualmente sotto il livello di guardia.

“Abbiamo stanziato 300mila euro per intervenire, se dovesse essere necessario, in emergenza, per riparare ai danni che l’ondata di maltempo prevista per la giornata di oggi dovesse causare sul territorio del Friuli Venezia Giulia,” ha comunicato il vicegovernatore Fvg con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, che ieri, d’intesa con il governatore Massimiliano Fedriga, ha decretato lo stato di preallarme sul territorio regionale, in vista di un rischio di emergenza, in conseguenza della fare di maltempo prevista oggi.

L’allerta meteo è stata diramata alle 13 di ieri dalla Sala operativa della Protezione civile della Regione in conseguenza all’avviso meteo di criticità idrogeologica e di criticità idraulica emessa dal Centro funzionale decentrato di Protezione civile. “Come di consueto – ricorda Riccardi – gli stati di preallarme rosso o arancione prevedono l’emissione di un decreto di impegno di fondi da impiegare per interventi di somma urgenza nel momento in cui si renda necessario agire tempestivamente per contenere i danni causati dall’ondata di maltempo, a tutela della popolazione, delle infrastrutture e in generale del territorio“.

“L’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale nella giornata di ieri viste le previsioni con straordinari picchi di alta marea, in particolare a Grado e a Lignano Sabbiadoro, ha permesso di mettere in sicurezza il territorio e di limitare i danni dell’evento avverso,” ha sottolineato Riccardi. “Il picco di marea previsto per le 9 di oggi è risultato più alto di quanto preventivato inizialmente. Ciononostante, grazie alle squadre comunali di Protezione civile, in stretto collegamento con la Sala operativa regionale di Pc, gli allagamenti sono stati contenuti“.

I picchi di marea hanno raggiunto un metro e 66 a Grado (Gorizia) alle 9; 3 metri e 8 cm a Trieste; un metro e 55 a Lignano Sabbiadoro (Udine); un metro e 85 a Marano Lagunare (Udine); un metro e 56 a Monfalcone (Gorizia). “Per quanto riguarda la marea il peggio sembra quindi essere passato. Nelle prossime ore e fino a questa sera è attesa bora forte fino a 120 km orari sulla costa con probabili mareggiate verso ovest, quindi di fatto l’area di Lignano Sabbiadoro. Confermate piogge localmente intense e nevicate abbondanti dalle 12 alle 18 di oggi“.

