Maltempo in Germania, violento tornado devasta tre cittadine del Saarland

MeteoWeb

Paura per il maltempo estremo che ha colpito la regione tedesca del Saarland, al confine tra Germania e Francia, nel tardo pomeriggio di oggi. Un violento tornado ha attraversato Urexweiler, Dirmingen e Remmesweiler provocando gravi danni. Fortunatamente, però, non ci sono stati morti.

Il tornado si è formato alla periferia di Dirmingen e si è diretto verso Remmesweiler attraversando Urexweiler lasciando una scia di distruzione, sventrando i tetti di numerose abitazioni, sradicando migliaia di alberi e distruggendo le linee elettriche. I Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per le numerose richieste di soccorso, soprattutto nelle abitazioni danneggiate. Non è ancora noto se ci sono abitazioni inagibili: potrebbero esserci degli sfollati. Numerose strade sono state chiuse per la caduta di alberi sulle carreggiate.