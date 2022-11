Maltempo, il Ciclone Artico sfonda al Sud nella notte: temporali e crollo termico | LIVE

MeteoWeb

Il Ciclone Artico avanza sull’Italia verso Sud, provocando forti temporali per i contrasti termici dopo il caldo anomalo delle ultime settimane. Le temperature sono in calo, ma rimangono molto elevate nell’estremità meridionale d’Italia e soprattutto nel “tacco” dello “Stivale”, sul Salento dove Lecce, Gallipoli, Brindisi, Veglie, Nardò, Tricase, Taurisano, Casarano, Galatina e Maglie sono ancora a +21°C. La città più calda in assoluto, però, è Crotone dove abbiamo +22°C nell’estremità orientale della Calabria. Sempre in Calabria abbiamo +21°C anche a Reggio dove però i temporali sono davvero imminenti.

La situazione è già cambiata, invece, tra le Murge e la Basilicata: un violento temporale ha colpito Matera e l’area murgiana con temperatura crollata a +12°C a Matera e Altamura, +13°C a Martina Franca, Locorotondo e Putignano. Risalendo l’Italia fa freddo un po’ ovunque, seppur senza eccessi, ma per la prima volta in stagione. Abbiamo +13°C a Napoli e Genova, +11°C a Perugia, Torino e Varese, +10°C a Firenze e Milano, +8°C a Bologna e Vicenza, +7°C a Modena.

Il maltempo ha già fatto rinfrescare l’aria a Palermo (+15°C dopo i temporali serali) e Cosenza (+14°C). La linea temporalesca si muove adesso verso la Sicilia orientale, lo Stretto di Messina e la Calabria centrale, oltre che verso il Salento. In queste aree i fenomeni si intensificheranno nella notte. Attenzione anche ai temporali che stanno colpendo Sardegna e arcipelago Toscano: sono provocati dall’ingresso dei nuclei d’aria più freddi nel mar Tirreno, aria fredda che domani si sposterà su Sicilia e Sud seguendo il percorso del Ciclone Artico che si dirigerà sullo Jonio alimentando i fenomeni meteo più estremi nel medio Adriatico (Abruzzo e Molise) e nel basso Tirreno (Calabria e Sicilia), dove nelle prossime 36 ore ci aspettiamo le precipitazioni più intense e abbondanti.

