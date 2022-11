Maltempo in Campania, treno Cassino-Caserta esce dai binari

MeteoWeb

Un treno è uscito dai binari in provincia di Caserta, tra Mignano Montelungo e Tora Presenzano. Non ci sono feriti tra i passeggeri a bordo. Solo tanta paura. I passeggeri hanno sentito un urto, forse con un albero caduto a causa del maltempo. Si e sentito chiaramente lo sbalzo che lo ha fatto uscire dai binari, ma per fortuna le carrozze non si sono capovolte. Il treno era partito da Cassino alle 18.05 diretto a Caserta. Attualmente è fermo tra i campi e i passeggeri sono stati convogliati nell’ultima carrozza in attesa dei soccorsi.

Rfi spiega che sulla linea Cassino – Napoli, dalle ore 18:25 il traffico ferroviario è sospeso tra Vairano e Cassino per una frana nei pressi di Tora.