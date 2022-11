Maltempo in Toscana, muro crolla su auto

MeteoWeb

Alle 18,20 i vigili del fuoco del distaccamento di Pietrasanta sono intervenuti per il crollo di un muro di un edificio limitrofo alla strada che collega l’Aurelia alla via di Castagno, nel comune di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Il crollo, causa le ingenti piogge di queste ore in Toscana, ha coinvolto due macchine parcheggiate che hanno subito ingenti danni. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

La squadra, verificata l’assenza di ulteriori pericoli, ha provveduto a recuperare i beni materiali contenuti nelle autovetture e li ha riconsegnati ai legittimi proprietari.