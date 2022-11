Maltempo Campania: lapidi divelte nel cimitero di Afragola

MeteoWeb

Il maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuto sulla Campania ha provocato danni anche nel cimitero di Afragola (Napoli). A causa del forte vento, infatti, sono state divelte le lapidi dei loculi di una verticale di concessionari privati, alle spalle della Chiesa Madre.

L’ufficio cimitero del Comune, di concerto con l’ufficio tecnico, è intervenuto per evitare il pericolo e per salvaguardare il decoro dei defunti. Gli operai hanno coperto con teli l’intera verticale. Nei prossimi giorni i concessionari dei loculi saranno invitati, con un’apposita ordinanza, ad eseguire i lavori per ripristinare le condizioni di decoro dei defunti e di sicurezza dei loculi.