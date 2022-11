Maltempo: ridotta la falla a Lido di Volano, proseguono lavori

MeteoWeb

Proseguono i lavori di riduzione della falla dell’argine a mare della Madonnina, a Lido di Volano. Si tratta di una delle località del ferrarese più colpite dal forte Maltempo che si è abbattuto, nei giorni scorsi, sulla coste della Romagna e dell’area di Ferrara. Nel dettaglio, spiega la Regione Emilia-Romagna, da 35 metri d’ampiezza, nel tardo pomeriggio di oggi la falla è stata limitata a 10 metri e i lavori proseguiranno fino a notte inoltrata.

E’ stata portata a termine la pista d’accesso, per una lunghezza di 3 chilometri e mezzo, i tecnici dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile sono arrivati al punto della rottura e stanno lavorando per chiudere la falla. Per chiudere il buco più profondo sono al lavoro 3 escavatori, 3 camion, 1 dumper e 2 ruspe.

Sono passate da 3 a 4 le pompe per scaricare il canale sul retro di Volano mentre sono 9 le torri faro attive per consentire di lavorare anche di notte. Partiranno nel fine settimana, dopo l’alta marea prevista domani, i lavori per la messa in sicurezza degli stabilimenti al Lido di Volano da parte dell’Agenzia regionale mentre domani mattina sarà avviata la pulizia degli stabilimenti balneari e delle abitazioni, con il supporto del volontariato: già operativi sul territorio 30 volontari e altri ne arriveranno proprio per compiere l’attività.

E ancora domani l’Agenzia regionale, attiverà un punto di assistenza e informazione a Lido Volano dove i cittadini potranno chiedere supporto e informazioni e troveranno anche un tecnico per i problemi elettrici.