Maltempo Liguria: danni sulla A10

Il vento in Liguria ha superato i 100km/h ed è stato responsabile del parziale distacco di una canaletta porta cavi sulla A10 questa mattina. In particolare, l’episodio è avvenuto sul bordo del viadotto Terroso, nel tratto compreso tra Arenzano e Varazze, in direzione Savona.

Tecnici della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia sono intervenuti per verificare che non ci fosse il pericolo di ulteriori distacchi e mettendo in sicurezza l’area sottostante. L’intervento di ripristino avverrà nel pomeriggio in considerazione del fatto che la canaletta non è a rischio caduta, e per intervenire con un by bridge è stato necessario aspettare che finissero le forti raffiche di vento. La canaletta era stata ispezionata il 12 novembre scorso senza che fossero rilevate criticità.

