Maltempo Liguria: forti piogge e frane nel Tigullio

L’onda depressionaria che è si avvicinata alla Liguria da Ovest ha portato piogge insistenti da Ponente a Levante. Si sono registrati temporali, anche di forte intensità, favoriti dai flussi convergenti nei bassi livelli. Ad accompagnare i fenomeni anche forti venti.

Si segnalano punte di 74 mm a Cogorno, 53 mm nella zona di Sant’Ilario, 45 mm a Camogli, 36 mm a Rapallo.

Le intense precipitazioni nella notte hanno interessato soprattutto il Tigullio: i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti in più punti per alberi caduti e perdite d’acqua. Lungo la SP23 della Scoglina all’altezza del bivio per Lorsica si è verificata una frana che ha coinvolto anche un’auto parcheggiata. Non risultano feriti.

