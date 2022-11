Maltempo: sale il livello del Tevere a Roma, salvato senzatetto

MeteoWeb

A causa delle piogge che hanno interessato e interessano bacini del fiume Tevere e affluenti, la Protezione Civile di Roma ha disposto la chiusura di accessi e banchine.

A seguito dell’innalzamento del livello del fiume, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo un senzatetto che dimorava sulla banchina lato Flaminio del Tevere, a Roma. La squadra 9A, coadiuvata dal nucleo fluviale, dai Saf e dai sommozzatori Sierra1, hanno operato per circa un’ora per condurre l’uomo in luogo sicuro ed assicurarlo ai controlli del 118.

